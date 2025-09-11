Calciomercato Inter, Marotta ha intenzione di comprare a tutti i costi quel difensore. Il punto - Calcio News 24

Calciomercato Inter: occhi puntati su Joel Ordóñez, il giovane talento del Brugge

Il calciomercato Inter non si ferma mai, nemmeno a sessione chiusa. I nerazzurri stanno già lavorando in prospettiva futura, con l’obiettivo di ringiovanire e rafforzare il reparto difensivo. Il nome caldo è quello di Joel Ordóñez, promettente difensore centrale classe 2004 attualmente in forza al Club Brugge. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Inter sta monitorando con attenzione l’ecuadoriano, valutandolo come un possibile colpo per l’estate 2025.

Ordóñez era già stato seguito con interesse nella finestra estiva appena conclusa. Il giocatore era stato molto vicino al trasferimento, prima in Arabia Saudita e poi all’Olympique Marsiglia, ma nessuna delle trattative è andata a buon fine. Il calciomercato Inter, però, non ha perso di vista il profilo del difensore sudamericano, considerandolo una pedina ideale per avviare un processo di rinnovamento nel pacchetto arretrato.

La strategia della dirigenza nerazzurra è chiara: inserire giovani talenti in un reparto ancora molto affidabile ma con elementi ormai avanti con gli anni, come Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Senza perdere solidità e compattezza, l’Inter vuole costruire una nuova base difensiva per restare competitiva sia in Italia che in Europa.

Joel Ordóñez ha già messo insieme 84 presenze con la maglia del Club Brugge, segnando 4 gol e fornendo 2 assist. Numeri importanti per un centrale ancora giovanissimo. Cresciuto calcisticamente nell’Independiente del Valle, il difensore ha attirato l’attenzione di numerosi club europei anche grazie alle sue prestazioni con la nazionale dell’Ecuador, dove ha già collezionato 10 presenze. In Champions League ha disputato 12 gare, accumulando esperienza internazionale fondamentale per un profilo così giovane.

Nel panorama belga, Ordóñez è considerato uno dei gioielli del Brugge, insieme al centrocampista svizzero Jashari, altro obiettivo a lungo seguito dai nerazzurri. Tuttavia, come dimostrato proprio nel caso di Jashari, convincere il club belga a privarsi dei suoi talenti non è mai facile, soprattutto quando non c’è reale necessità di vendere.

Il calciomercato Inter guarda avanti: Ordóñez rappresenta un investimento futuribile, ma già oggi si sta lavorando per anticipare la concorrenza. L’obiettivo è chiaro: assicurarsi un difensore moderno, fisico e con grande margine di crescita, per costruire la difesa nerazzurra del domani.