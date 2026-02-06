Calciomercato Inter, Marotta tenta il clamoroso sgarbo alla Juventus! Non solo Vlahovic, vuol soffiare questo big bianconero a parametro zero

Calciomercato Inter, Marotta vuole soffiare questo big della Juventus a parametro zero in vista dell’estate. Cosa sta succedendo

È un vero e proprio giallo di mercato quello che sta agitando i sonni della Continassa in queste ore. Il futuro di Weston McKennie alla Juventus, che sembrava destinato a tingersi ancora di bianconero, è improvvisamente in bilico. Nonostante le rassicurazioni filtrate nelle scorse settimane, il rinnovo del centrocampista americano è appeso a un filo sottilissimo. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, il texano è tecnicamente già libero di accordarsi con un nuovo club a parametro zero in vista della prossima stagione.

Il nodo commissioni e lo stallo

A svelare i retroscena della frenata è l’esperto di mercato Matteo Moretto. Secondo le indiscrezioni, la trattativa tra la dirigenza juventina e l’entourage del giocatore è attualmente congelata. Sebbene ci fosse un accordo di massima sull’ingaggio fisso, l’operazione si è incagliata sullo scoglio dei costi accessori e delle commissioni agli agenti. La Juventus non ha ancora alzato bandiera bianca e prepara un ultimo assalto, ma la distanza tra domanda e offerta resta significativa.

L’ombra dell’Inter e di Chivu

In questo scenario di incertezza si inserisce l’ipotesi più temuta dai tifosi bianconeri: il tradimento sportivo. L’Inter, da sempre maestra nel cogliere le opportunità a parametro zero, ha effettuato sondaggi concreti. Il club nerazzurro avrebbe chiesto informazioni per capire la fattibilità dell’operazione, con l’obiettivo di regalare a Cristian Chivu un elemento di esperienza internazionale, nel pieno della maturità agonistica e già rodato per la Serie A. Uno “scippo” ai rivali storici che accenderebbe il derby d’Italia anche sul mercato.

La tentazione MLS

Ma non c’è solo l’Inter. Sullo sfondo restano le sirene della patria. McKennie non ha mai nascosto il desiderio di chiudere la carriera o tornare da protagonista negli Stati Uniti. Le franchigie della MLS sono pronte a ricoprirlo d’oro per farne il volto copertina del calcio americano. Tra la fedeltà a Spalletti, la tentazione nerazzurra e il richiamo di casa, le prossime settimane saranno decisive: Weston resterà a Torino o si consumerà un addio clamoroso?