Inter e Milan avrebbero messo nel mirino il calciatore del River Palacios, ma c’è una clausola da 15 milioni

Inter e Milan si affronteranno domenica alle 20.30 nel derby di Milano, ma nel frattempo si sfidano già sul mercato. Entrambe avrebbero infatti messo nel mirino il calciatore del River Plate Exequiel Palacios. Il classe ’98 è considerato in patria come il nuovo Veron e su di lui ci si aspetta moltissimo in termini di Seleccion.

Nel River ha saputo mettere in mostra le sue ottime doti calcistiche e per tale motivo avrebbe attirato molti ammiratori, soprattutto in Italia. A farsi più avanti son stati per i nerazzurri che, come ripota il portale TyC Sports, hanno mandato degli emissari in Sudamerica per osservare il centrocampista 20enne durante la sfida contro il Gremio di Coppa Libertadores.

Il giocatore è per il 70% proprietà del club argentino, mentre per il restante 30% è a metà tra il calciatore e i suoi agenti. Ma non è tutto. Il calciatore ha anche una clausola rescissoria importante, pari a 15 milioni di euro, clausola che il presidente del River D’Onofrio, vorrebbe anche raddoppiare. Le milanesi però, se vogliono puntare su, devono darsi una mossa in quanto il River avrebbe già rifiutato un offerta dall’Atletico Madrid per 15 milioni.