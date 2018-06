Yusuf Yazici, è sfida tra Milan e Inter: le cifre

Yusuf Yazici sulla scia di Cengiz Under? Un altro talento turco è pronto a sbarcare in Serie A: sulle sue tracce Inter e Milan, le ultime

E’ un periodo decisamente fortunato per il calcio turco. Negli ultimi anni diversi talenti hanno spiccato il volo verso i top club europei e l’ultimo di questi è Cengiz Under, oggi cardine dell’attacco della Roma. Ed è già pronto il suo erede: parliamo di Yusuf Yazici, fantasista di proprietà Trabzonspor: il classe 1997 ha raccolto 10 reti e 5 assist in Super Lig, attirando l’interesse di numerose società europee…

Come sottolineato dai colleghi di Haberturk, oltre all’Hannover, sulle tracce di Yazici ci sono Inter e Milan. Il portale turco ha sottolineato che le due società meneghine avrebbero messo sul piatto 15 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del talento cresciuto nel settore giovanile di Trebisonda. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, derby della Madonnina…