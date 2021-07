Calciomercato Inter, Nandez non esclude un altro esterno: la strategia nerazzurra

Calciomercato Inter: il colpo Nandez dal Cagliari non escluderebbe in casa nerazzurra anche l’acquisto di un altro esterno destro

Doppio colpo in canna per l’Inter. Il possibile acquisto di Nahitan Nandez non escluderebbe infatti anche l’arrivo a Milano di Hector Bellerin.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

La dirigenza nerazzurra deve allungare la rosa per cercare di essere competitiva anche in Champions League, con l’uruguaiano del Cagliari e il terzino dell’Arsenal che restano le priorità e i nomi cerchiati in rosso sull’agenza dei campioni d’Italia scrive La Gazzetta dello Sport. Oltre ad un esterno per rimpiazzare Hakimi, l’Inter avrà bisogno di rinforzi anche in mediana e in questo senso Marotta potrebbe sferrare il doppio colpo per regalare due innesti di spessore al nuovo tecnico Inzaghi.