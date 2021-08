Calciomercato Inter, novità su Onana: «Ha deciso di lasciare l’Ajax»

Edwin van der Sar, dirigente dell’Ajax, ha parlato della situazione legata a Onana e dell’interesse del Lione

Onana è l’indiziato numero uno per diventare l’erede di Samir Handanovic. La dirigenza dell’Inter ha messo da un po’ di tempo gli occhi sul portiere dell’Ajax, che andrà in scadenza nel 2022. Di lui ha parlato il dirigente dei Lancieri, Edwin Van der Sar, ai microfoni di Ziggo Sport.

«Non sono a conoscenza di firme con il Lione in realtà. Ho un buon rapporto con André, ma è più amichevole a causa della mia vecchia posizione di portiere. Teniamo i dettagli per noi. Volevamo continuare con André ma lui ha l’intenzione di lasciare Amsterdam. È ancora sospeso per qualche mese. Marc Overmars è stato in contatto con il Lione e al momento è tranquillo per un po’».