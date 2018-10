Secondo la testata turca Sabah, il baby talento Ozan Kabak è finito nel mirino dell’Inter: fitto dialogo col Galatasaray

Secondo il quotidiano turco Sabah, Inter e Galatasaray starebbero lavorando ad una trattativa per portare a Milano il baby talento Ozan Kabak. Il difensore classe 2000 ha un contratto col Galatasaray in scadenza nel 2020, ma secondo le indicazioni fornite dal tecnico giallorosso Fatih Terim, la dirigenza del club starebbe pensando ad un rinnovo del contratto per altri 5 anni considerate le sue buone prestazioni.

Del ragazzo, alto 185cm, se ne parla molto bene, tanto che nella stagione in corso ha già collezionato 4 presenze nella squadra maggiore. Ma non solo. Nella Nazionale turca U18 ha preso parte in ben 11 occasioni trovando anche 4 reti. In totale, tra Under 15 e Under 18 son arrivate 50 presenze e 13 gol. Numeri che lasciano ben sperare per un calciatore di soli 18 anni.