Calciomercato Inter, Pedullà non ha dubbi: «Completerà la sua stagione al Cagliari e poi varrà questa cifra!»

Calciomercato Inter, Pedullà: «Palestra è in prestito secco al Cagliari con margini di manovra vicini allo zero in questa sessione di mercato»

Dalle pagine del suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha raffreddato le indiscrezioni che davano Marco Palestra vicino a un trasferimento immediato. L’esperto di mercato ha fatto il punto sulla situazione del giovane esterno, oggi al Cagliari, spiegando che per gennaio non esistono margini operativi. Il giocatore è infatti in Sardegna con la formula del prestito secco e non ci sono condizioni tecniche che permettano di interrompere l’accordo a stagione in corso. Una ricostruzione che conferma pienamente quanto dichiarato dall’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta: i nerazzurri non stanno spingendo perché l’operazione è bloccata alla base e non c’è alcuno spazio per accelerazioni improvvise.

Valutazione monstre e rimpianti

Il vero nodo, per l’Inter e per le altre squadre interessate, si presenterà in estate. Secondo Pedullà, completato il percorso di crescita al Cagliari, il valore del cartellino del talento di proprietà dell’Atalanta potrebbe schizzare fino a circa 40 milioni di euro. Una cifra pesante, che rischia di tagliare fuori molte società italiane e di spalancare le porte a un’asta internazionale, con club stranieri pronti a mettere sul tavolo offerte ancora più alte. Per le big di Serie A, l’occasione migliore è ormai sfumata: il treno è passato la scorsa estate, quando la famiglia Percassi ha avuto la forza e la visione di respingere proposte da 20 milioni, blindando il proprio gioiello in attesa della sua definitiva esplosione

MERCATO INTER – «Palestra è in prestito secco al Cagliari con margini di manovra vicini allo zero in questa sessione di mercato. Lui e l’Atalanta hanno un grande feeling, Marotta ha detto una verità quando dice che non lo stanno cercando. Lui completerà la sua stagione al Cagliari e poi varrà 40 milioni di euro circa: non mi meraviglierei se arrivassero proposte all’estero anche superiori. Per le italiane l’autobus è stato perso la scorsa estate quando sono state fatte proposte da 20 milioni che l’Atalanta non ha preso in considerazione».

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

