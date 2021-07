Calciomercato Inter, Pinamonti piace al Cagliari: può entrare nell’affare Nandez

Calciomercato Inter: il Cagliari starebbe seguendo con attenzione Andrea Pinamonti. L’attaccante potrebbe rientrare nell’affare Nandez

Il futuro di Andrea Pinamonti non sarà quasi certamente a Milano sponda nerazzurra. Dopo il rientro dal Genoa nella scorsa stagione e le pochissime presenze con Antonio Conte, l’Inter cerca una sistemazione per l’attaccante trentino classe ’99.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Come riferisce Alfredo Pedullà, una possibilità è rappresentata dal Cagliari. Il ds dei rossoblù, Capozucca, è il suo più grande estimatore. Pinamonti potrebbe entrare nell’operazione Nandez-Inter in compagnia di Nainggolan e dopo il prestito con diritto di riscatto che ha portato Dalbert in Sardegna. A maggior ragione se l’Olympique Marsiglia accontentasse il Cagliari per Simeone.