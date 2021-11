L’Inter per il calciomercato di gennaio punta Raspadori in prestito dal Sassuolo

Giacomo Raspadori è il nuovo obiettivo dell’Inter per il calciomercato di gennaio, come riporta la Gazzetta dello Sport.

I nerazzurri vorrebbero prendere in prestito l’attaccante del Sassuolo per completare il reparto offensivo. L’Inter potrebbe inserire alcuni giovani come contropartita come Mulattieri, Satriano, Agoume o Pirola.