Calciomercato Inter, sfuma quel clamoroso ritorno? Il tecnico svela: «C’è agitazione, ma resterà qui con noi»

Calciomercato Inter, niente da fare per quel ritorno in nerazzurro? Quel tecnico sicuro: «C’è agitazione, ma resterà qui con noi»

Il futuro di Ivan Perisic continua a essere al centro del dibattito, ma in casa PSV la linea della guida tecnica è chiarissima. Nonostante le indiscrezioni che parlano di un possibile addio e di un ritorno all’Inter, Peter Bosz ha voluto spegnere ogni voce durante il suo ultimo intervento pubblico, ridimensionando l’allarme mediatico. Il tecnico è stato netto: «È una situazione fuori dal mio controllo, ma parto dal presupposto che resterà».

Bosz ha riconosciuto che certi rumors possono creare agitazione nell’ambiente, ma ha sottolineato come la sua tranquillità non sia stata minimamente scalfita. Le sue dichiarazioni hanno trasmesso pragmatismo e fiducia nel progetto: «Quando emergono notizie del genere un po’ di agitazione è normale. Ma non per me».

Perisic‑Inter, il PSV fa muro

La priorità del club olandese è trattenere i propri giocatori chiave per continuare a competere ai massimi livelli. Per Bosz, la presenza di Perisic rappresenta un valore tecnico e di esperienza imprescindibile per la stagione in corso, motivo per cui la società non intende aprire spiragli.

Il tecnico ha poi chiuso definitivamente la questione, ribadendo un concetto semplice e diretto che non lascia margini di interpretazione: «Perisic resterà». Una presa di posizione forte, pensata per rassicurare i tifosi e inviare un messaggio chiaro alle pretendenti: il croato è e rimarrà un pilastro del progetto PSV.

