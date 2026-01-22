Calciomercato Inter, accelerata decisiva: Vicario primo nome per la porta. Il dossier Martinez si chiude qui?

Calciomercato Inter, Inter, via libera per il nuovo portiere: Vicario in cima alla lista. Martinez resta sullo sfondo

Il nome di Emiliano “Dibu” Martinez aveva acceso la fantasia dei media argentini, ma la Gazzetta dello Sport riporta tutti con i piedi per terra, riflettendo la posizione reale della dirigenza di Viale della Liberazione. Nonostante il contratto di Yann Sommer sia in scadenza nel 2026, il portiere dell’Aston Villa non rientra nei piani dell’Inter: né per ragioni tecniche né, soprattutto, per questioni economiche.

Inter, porte chiuse a Dibu Martinez

Secondo la Rosea, non c’è alcuna trattativa in corso per l’estremo difensore argentino.

Parametri Oaktree: A 33 anni e con costi molto elevati, Martinez non rispecchia la linea della proprietà, orientata su profili più giovani e con prospettive di crescita.

A 33 anni e con costi molto elevati, Martinez non rispecchia la linea della proprietà, orientata su profili più giovani e con prospettive di crescita. Proposta senza seguito: Il giocatore sarebbe stato offerto ai nerazzurri – come ad altri club – ma da Appiano Gentile non è mai arrivato un segnale di reale interesse.

L’obiettivo vero: Guglielmo Vicario

Il nome cerchiato in rosso per il post-Sommer è quello di Guglielmo Vicario. Seguito da mesi, l’attuale portiere del Tottenham è considerato il candidato ideale per diversi motivi.

Età e motivazioni: A 29 anni è nel pieno della maturità calcistica. Inoltre, c’è un retrogusto di incompiuto: nel 2023 era vicinissimo all’Inter, ma gli Spurs chiusero l’operazione mentre i nerazzurri finalizzavano la cessione di Onana.

A 29 anni è nel pieno della maturità calcistica. Inoltre, c’è un retrogusto di incompiuto: nel 2023 era vicinissimo all’Inter, ma gli Spurs chiusero l’operazione mentre i nerazzurri finalizzavano la cessione di Onana. Richiamo dell’Italia: Pur apprezzando la Premier League, Vicario tornerebbe volentieri in Serie A per difendere la porta dell’Inter di Cristian Chivu.

Pur apprezzando la Premier League, Vicario tornerebbe volentieri in Serie A per difendere la porta dell’Inter di Cristian Chivu. Piano strategico: I prossimi mesi saranno cruciali, ma la direzione è chiara: riportare il “Venom” italiano a San Siro e costruire su di lui la porta del futuro.

Intanto Chivu, forte dell’affidabilità di Sommer che gli permette di mantenere la vetta a 49 punti, osserva con attenzione. Un portiere reattivo, moderno e abile nella costruzione come Vicario sarebbe perfetto per il suo calcio dominante e aggressivo.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

