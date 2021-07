Calciomercato Inter: si lavora alla risoluzione di Vidal. I dettagli

Vidal Inter, avventura al capolinea: si lavora alla risoluzione del contratto dopo un solo anno dal suo arrivo a Milano

In un solo anno Arturo Vidal è passato dall’essere considerato un uomo chiave per l’assalto allo scudetto ad un esubero di lusso da cui liberarsi. Voluto fortemente da Antonio Conte per ritornare sul tetto d’Italia, il cileno non sembra essere nei piani della nuova Inter di Simone Inzaghi.

Alla luce dell’ingaggio pesantissimo da 6,5 milioni netti non in linea con la nuova politica societaria, il club starebbe lavorando ad una possibile risoluzione ad un anno dalla scadenza del contratto. Da svincolato il cileno non avrebbe difficoltà a trovare una nuova squadra.