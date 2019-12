Calciomercato Inter: si lavora per Darmian e Vidal. Viva la pista Giroud

Calciomercato Inter: i nerazzurri sono al lavoro per rinforzare la squadra, si lavora sia a Darmian che a Vidal. Viva la pista Giroud

L’Inter lavora senza sosta sul mercato. Come riporta Gianluca Di Marzio i nerazzurri sono al lavoro per portare Arturo Vidal a Milano così come ad anticipare l’arrivo a gennaio (anzichè a giugno) di Matteo Darmian. Resta viva la pista che porta a Olivier Giroud.

Tuttavia potrebbe comparire una nuova pretendente per la corsa a Vidal. Secondo Di Marzio il cileno, nelle ultime ore, avrebbe ricevuto una chiamata dalla Juventus.