Calciomercato Inter: via Sommer e Luis Henrique, decisione presa! Chi saranno i loro sostituti, ecco i due nomi

Pubblicamente protetti, privatamente sul mercato. È questo il paradosso che vivono due dei protagonisti, in negativo, della recente e sofferta rimonta dell’Inter contro il Pisa. Cristian Chivu ha voluto alzare uno scudo difensivo davanti ai microfoni per tutelare la squadra. Tuttavia, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il destino di Yann Sommer e Luis Henrique sembra ormai segnato. Seppur con tempistiche diverse, entrambi sono destinati a lasciare Milano, con la dirigenza di Viale della Liberazione già al lavoro per ridisegnare l’Inter del futuro.

La porta: addio Sommer a giugno, tutto su Vicario

Per quanto riguarda la porta, la decisione è presa ma sarà operativa a fine stagione. L’esperto portiere svizzero saluterà a giugno. Il casting per l’erede ha un nome in cima alla lista: Guglielmo Vicario. L’estremo difensore attualmente al Tottenham è il prescelto. L’operazione non è economica: il costo del cartellino si aggira sui 30 milioni di euro, ma l’Inter lo considera un investimento decennale.

Il flop Luis Henrique: addio immediato?

Più urgente e spinosa la questione legata a Luis Henrique. L’esterno brasiliano, arrivato in estate dal Marsiglia per la cifra importante di 25 milioni di euro, non è mai riuscito a imporsi negli schemi di Chivu, apparendo spesso spaesato tatticamente. Per lui l’addio potrebbe consumarsi già in questa finestra di gennaio. Su di lui ci sono sirene dalla Premier League (Bournemouth) e dalla Turchia (Besiktas). La sua cessione libererebbe lo spazio per una suggestione romantica: il ritorno di Ivan Perisic. Il croato è il nome caldo per ridare solidità immediata alla corsia mancina.