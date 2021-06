Calciomercato Inter: su Kostic un’altra big di Serie A

Filip Kostic non è solo nel mirino dell’Inter. L’esterno serbo è tra gli obiettivo della Lazio di Maurizio Sarri

L’Italia è nel futuro di Filip Kostic. L’esterno serbo dell’Eintracht Francoforte è nel mirino di diverse società europee e, in particolare, di quelle italiane.

Dopo la voce di un interessamento dell’Inter, oggi, Alfredo Pedullà, ha riportato anche il gradimento da parte della Lazio del neo tecnico Maurizio Sarri: «Su Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte c’è la Lazio. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2023. Era stato accostato anche all’Inter che l’ha seguito molto, ma non ha le finanze al momento per prenderlo. È una trattativa che nei prossimi giorni potrebbe entrare nel vivo e potrebbe essere collegata all’uscita di Joaquín Correa»