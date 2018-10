Compare una clamorosa indiscrezione riguardante Suso in chiave Inter: ecco com’è veramente andata lo scorso giugno

Nella passata sessione di calciomercato, ci son stati diversi incontri tra l’agente Lucci e l’Inter ma in questi non si era parlato solamente di Vecino e Zappacosta. Al centro dei loro discorsi vi era infatti anche l’attuale giocatore del Milan, Suso.

La trattativa tra i due club non è mai realmente decollata, considerata soprattutto l’esigenza del Milan di mantenere una rosa all’altezza per il campionato corrente. Ma non è l’unico motivo. Infatti la trattativa non è mai nata per altri due motivi: il primo è relativo alla clausola rescissoria monstre pari a 38 milioni inserita all’interno del suo contratto; il secondo riguarda il fatto che Mirabelli aveva comunicato all’entourage dello spagnolo la volontà di ascoltare eventuali offerte solo da parte di club che non militano nel campionato italiano. Si è quindi trattato solamente di un timido pour parler, mai veramente concretizzato.