Calciomercato Inter: Taremi saluta e vola all’Olympiacos: «Olympiacos? Felice di essere qui»

Calciomercato Inter: Taremi vola all’Olympiacos: «Olympiacos? Felice di essere qui». Le sue prime dichiarazioni

Si chiude ufficialmente l’esperienza di Mehdi Taremi, attaccante iraniano classe 1992, con la maglia dell’Inter. Dopo settimane di indiscrezioni e trattative, il centravanti ha lasciato Milano per approdare in Grecia, dove vestirà i colori dell’Olympiacos, club che lo ha fortemente voluto e che ha raggiunto un accordo con i nerazzurri per un’operazione dal valore complessivo stimato tra gli 8 e i 10 milioni di euro. La cifra comprende una parte fissa di circa 2-2,5 milioni e il risparmio sull’ingaggio lordo del giocatore.

Un’avventura mai decollata a Milano

Arrivato all’Inter nell’estate 2024 con grandi aspettative, Taremi non è riuscito a imporsi come previsto. La sua unica stagione in Serie A è stata condizionata dalla forte concorrenza nel reparto offensivo — con giocatori come Lautaro Martínez e Marcus Thuram — e da un adattamento al calcio italiano mai completato del tutto. La società, guidata in panchina da Cristian Chivu, ha quindi optato per la cessione, liberando spazio in rosa e alleggerendo il monte ingaggi.

Le prime parole da giocatore dell’Olympiacos

Atterrato ad Atene, Taremi ha espresso entusiasmo per la nuova avventura: «Sono molto felice di essere qui. L’Olympiacos è una squadra rinomata e prestigiosa in Grecia e sono entusiasta di avere l’opportunità di giocare per loro».

Il campionato greco, negli ultimi anni, ha visto crescere visibilità e competitività, e il centravanti iraniano sembra pronto a mettersi subito a disposizione.

Concorrenza e obiettivi

Interrogato sulla competizione interna con Ayoub El Kaabi e Roman Yaremchuk, Taremi ha risposto con pragmatismo: «Ora siamo compagni di squadra e il nostro obiettivo è aiutare la squadra».

Un messaggio di unità che rispecchia le ambizioni dell’Olympiacos: dominare in patria e guadagnare spazio anche in campo europeo.

Un addio senza rimpianti per l’Inter

In casa nerazzurra, la cessione è stata accolta positivamente: l’incasso e il risparmio sull’ingaggio permetteranno di reinvestire su profili più funzionali al progetto tecnico di Chivu. Per Taremi, invece, si apre un nuovo capitolo in una piazza calda e ambiziosa come il Pireo, con l’obiettivo di rilanciarsi e tornare protagonista.