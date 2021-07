Calciomercato Inter, torna di moda Marcos Alonso: la richiesta del Chelsea

Calciomercato Inter: per la fascia sinistra dei nerazzurri sarebbe tornato di moda Marcos Alonso. Ecco la richiesta del Chelsea

Torna d’attualità il nome di Marcos Alonso per l’Inter. Il giocatore spagnolo ex Fiorentina avrebbe aperto alla cessione dal Chelsea, vista l’agguerrita concorrenza nel ruolo sulla fascia sinistra come riporta La Gazzetta dello Sport.

Il club nerazzurro, oltre alla corsia di destra per il dopo Hakimi, potrebbe valutare un innesto di spessore anche sull’altra fascia soprattutto se dovesse concretizzarsi la cessione di Perisic. Trattare con il Chelsea però non sarà facile, visto che i campioni d’Europa chiedono 15-20 milioni di euro per il cartellino dell’ex Fiorentina. L’agente del terzino è segnalato a Milano, ma al momento non si registrano contatti con Marotta e Ausilio. Marcos Alonso, come Emerson Palmieri, era stato accostato all’Inter anche nei mesi scorsi quando gli inglesi provarono l’assalto ad Hakimi, poi finito al PSG.