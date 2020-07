Calciomercato Inter, un difensore dello United nei piani di Marotta, si tratta di Smalling, attualmente in prestito alla Roma di Fonseca

NON SOLO SANCHEZ- Come riporta Sky Sport, il club nerazzurro, sarebbe in contatto col Manchester United per il riscatto di Alexis Sanchez ma non solo, avrebbe chiesto inoltre informazioni anche per Smalling ora in prestito alla Roma di Fonseca.