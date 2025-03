Calciomercato Juve, futuro tutto da scrivere per Kolo Muani! In bilico la permanenza e questi club di Premier fanno sul serio. Le ultime

Ancora tutto da definire per il futuro in bianconero di Randal Kolo Muani. L’attaccante della Juventus, in prestito dal Psg, corteggiato in Premier: le ultime

Dopo l’addio di Thiago Motta, il futuro di Kolo Muani in bianconero è sempre più in bilico. La Juventus entrerà in contatto col PSG a fine stagione per capire se potrebbe essere possibile una permanenza a Torino dell’attaccante.

Il calciomercato della Juventus, dunque, secondo quanto riportato da TBR Football potrebbe essere infuenzato anche dagli interessi di diversi club di Premier League interessanti al francese e che proveranno ad avviare una trattativa con i parigini, come: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Aston Villa e Newcastle.