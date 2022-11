Calciomercato Juve, occhi su Nico Williams dell’Athletic Bilbao

Calciomercato Juve, il nuovo obiettivo della Juve per l’attacco dovrebbe essere Nico Williams, punta dei baschi dell’Athletic Bilbao

Secondo quanto riportato da AS, la Juve ha posato gli occhi su Nico Williams come rinforzo per il proprio attacco.

L’attaccante dell’Athletic Bilbao è protagonista con la Spagna di Qatar 2022. Contratto fino al 2024 per il giovane centravanti, per il quale i bianconeri monitorano la situazione.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM