Ghana, Inaki Williams sfida il fratello: «Spero di mandarlo a casa»

Inaki Williams, attaccante del Ghana, lancia la sfida al fratello Nico: ecco cosa ha detto su un loro possibile incrocio

Inaki Williams, attaccante del Ghana, lancia la sfida al fratello Nico e alla Spagna. Le parole in conferenza su un possibile incrocio a Qatar 2022.

LE PAROLE – «Siamo professionisti, so cosa significhi per lui giocare con la Spagna. Sono due mondi separati quello famigliare e quello sportivo. Spero di poterlo incontrare avanti e mandarlo a casa, sperando che mio nonno guardi tifando per me».