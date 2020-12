Calciomercato Juve: Paratici torna a pensare alla quarta punta. I nomi

La Juve potrebbe andare su una quarta punta nel mercato invernale. Ecco i nomi sulla lista di Paratici per gennaio

In casa bianconera c’è necessità di gol. Senza Ronaldo e Morata la Juve fatica a segnare, e per questo motivo Paratici avrebbe messo nel mirino una quarta punta per il mercato invernale.

Come spiega Tuttosport, l’osservato speciale è Giroud che ha ancora 6 mesi di contratto con il Chelsea e uno stipendio abbordabile. Non sfuma neanche l’ipotesi Milik, che invece percepisce 4,5 netti annui: ci sarebbe da trovare l’accordo con il Napoli.