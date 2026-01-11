Calciomercato Juve, proposto Lucca per l’attacco! Occhio all’incrocio con l’agente Riso per quell’altro nome caldo in casa bianconera

Il calciomercato della Juventus è un cantiere aperto, con il responsabile delle strategie Damien Comolli impegnato su più fronti per puntellare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. La priorità assoluta per il reparto offensivo resta Federico Chiesa: l’esterno della Nazionale è il primo nome sulla lista, anche se le tempistiche dell’operazione rischiano di dilatarsi a causa delle complessità economiche. Parallelamente, la dirigenza lavora per colmare le lacune difensive: con l’uscita ormai probabile del laterale portoghese Joao Mario, la Vecchia Signora è alla ricerca di un nuovo terzino di spinta, oltre a scandagliare il mercato internazionale per un centrocampista che possa garantire equilibrio e qualità.

, LEGGI ANCHE: Mercato Juve, asse rovente col Milan: ipotesi scambio tra Loftus Cheek e Gatti! Il piano di Ottolini

Nelle ultime ore, però, è emersa una suggestione intrigante legata al ruolo di centravanti. Secondo quanto riportato da Sportitalia, durante i fitti colloqui con il potente agente Beppe Riso, è stato proposto ai bianconeri il profilo di Lorenzo Lucca. Il procuratore, che cura anche gli interessi di Daniel Maldini (talentoso trequartista dell’Atalanta finito concretamente nel mirino di Comolli come confermato dall’esperto Fabrizio Romano), ha messo sul tavolo il nome del gigante del Napoli. Al momento non c’è una trattativa in fase avanzata, ma si tratta di un’opzione valutata come opportunità di mercato.

La situazione di Lucca all’ombra del Vesuvio è infatti complicata. L’ex attaccante del Pisa, prelevato in estate in prestito con obbligo di riscatto per un affare complessivo da 35 milioni, doveva essere inizialmente il vice di Romelu Lukaku. L’infortunio del belga ha però stravolto i piani del tecnico Antonio Conte, costringendo il club a investire massicciamente su Rasmus Hojlund. Il risultato è stato un drastico ridimensionamento per Lucca, scivolato indietro nelle gerarchie e autore di appena 1 gol in 15 presenze. Ora, con l’imminente rientro di “Big Rom”, gli spazi si ridurranno ulteriormente. Su di lui ci sono anche Roma, Nottingham Forest e Benfica, ma la Juventus resta alla finestra in attesa di definire le priorità.