Calciomercato Juve, Raspadori si avvicina? Il punto sulla squadra bianconera per rinforzare l’attacco

Calciomercato Juve: Raspadori torna un nome caldo in Serie A, ma ora è la Lazio a muoversi per l’ex obiettivo bianconero

Il Calciomercato Juve ha spesso intrecciato la sua storia recente con quella di Giacomo Raspadori, attaccante che per più stagioni è stato considerato uno dei profili ideali per completare il reparto offensivo bianconero. Dai tempi del Sassuolo fino all’avventura con il Napoli, la Juventus ha seguito a lungo le evoluzioni del giocatore, valutandolo come un potenziale jolly capace di adattarsi a più ruoli del fronte d’attacco. Nonostante i contatti e l’interesse costante, però, l’affare non si è mai concretizzato. L’ultima estate ha segnato un ulteriore allontanamento: Raspadori ha scelto la Liga, approdando all’Atletico Madrid per circa 22 milioni di euro.

Oggi, però, il suo futuro potrebbe nuovamente incrociare la Serie A, anche se non nell’ottica del Calciomercato Juve. Come riportato da Il Messaggero, a tentare un colpo a sorpresa è la Lazio, intenzionata a regalare a Maurizio Sarri un innesto di qualità per rinforzare l’attacco. L’ex Napoli è uno dei nomi preferiti dal tecnico biancoceleste, che lo ritiene ideale per dare imprevedibilità e profondità alla manovra offensiva.

L’operazione rimane complessa e strettamente legata a un incastro di mercato. Per affondare il colpo, la Lazio dovrà prima cedere Valentin Castellanos, attaccante finito nel mirino del West Ham. Da Formello si aspettano una proposta tra i 25 e i 30 milioni di euro: una cifra che permetterebbe al club di finanziare immediatamente l’assalto a Raspadori. L’Atletico Madrid valuta il giocatore tra i 20 e i 25 milioni, somma necessaria per evitare minusvalenze dopo l’investimento fatto pochi mesi fa. Rimane sul tavolo anche l’opzione del prestito, ma al momento appare una pista difficile, considerando le esigenze degli spagnoli.

Per la Juventus, questa potenziale trattativa rappresenta uno scenario curioso: vedere un vecchio obiettivo del Calciomercato Juve indossare la maglia di una diretta concorrente di campionato. I bianconeri, pur non essendo coinvolti nella trattativa, seguono con attenzione gli sviluppi, consapevoli che il ritorno di Raspadori in Italia potrebbe modificare gli equilibri tra i club in lotta per l’Europa.

Il futuro dell’ex azzurro resta quindi aperto, ma una cosa è chiara: il suo nome è destinato a infiammare nuovamente il Calciomercato Juve, anche da protagonista indiretto.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A