Calciomercato Juve: Weah nel mirino della Ligue 1!

Calciomercato Juve: Weah è finito nel mirino della Ligue 1! C’è l’interesse di due club sull’americano: Marsiglia e Monaco



Timothy Weah, esterno offensivo della Juventus e figlio dell’ex Pallone d’Oro George Weah, è al centro delle attenzioni di mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore statunitense classe 2000 è valutato circa 15 milioni di euro dal club bianconero. Tra le pretendenti più interessate ci sono l’Olympique Marsiglia e il Monaco, entrambe pronte a muoversi per sondare la possibilità di un’operazione già nelle prossime settimane.

Il profilo di Weah, noto per la sua velocità e duttilità tattica, ha attirato l’interesse di diversi club europei, nonostante una stagione a Torino poco brillante in termini di continuità. Utilizzato principalmente come esterno a tutta fascia nel 3-5-2, il giovane attaccante non è riuscito a imporsi come titolare fisso, pur mostrando professionalità e spirito di sacrificio.

Con l’arrivo di nuovi innesti e il possibile cambiamento del progetto tecnico sotto la guida del nuovo allenatore, Igor Tudor, la dirigenza juventina starebbe valutando attentamente le offerte per Weah. Una sua eventuale cessione permetterebbe infatti alla Juventus di reinvestire il ricavato su altri obiettivi di mercato, concentrandosi su ruoli ritenuti più strategici.

L’Olympique Marsiglia sembra essere in pole position nella corsa al talento americano, ma il Monaco osserva con attenzione l’evolversi della situazione. Entrambe le squadre francesi avrebbero la liquidità e il progetto tecnico per convincere il giocatore a lasciare la Serie A.

Al momento, la Juventus mantiene una posizione più attendista a riguardo, ma non esclude anche una cessione in caso di una proposta ritenuta dal club economicamente più vantaggiosa. Con il mercato in pieno fermento, il destino di Timothy Weah potrebbe decidersi entro la fine di luglio, segnando così una nuova tappa nella carriera di un calciatore ancora giovane e ricco di potenziale.