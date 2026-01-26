Calciomercato Juventus: contatti per il ritorno di Kolo Muani, ma due ostacoli frenano i sogni bianconeri. Svelata la situazione!

Calciomercato Juventus: contatti per Randal Kolo Muani, ma spuntano due ostacoli che frenano il ritorno in bianconero del francese

La caccia al numero nove in casa Juventus prosegue senza sosta, trasformandosi in una corsa contro il tempo. Luciano Spalletti è stato chiaro: serve un tassello nel pacchetto avanzato per alzare l’asticella qualitativa. Dopo il naufragio della trattativa per Youssef En-Nesyri, causato dai dubbi del giocatore, la dirigenza bianconera ha tentato un blitz in Premier League, scontrandosi però con le rigide richieste economiche dei club inglesi.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il “muro” per Mateta: servono 40 milioni

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la Juventus aveva riallacciato i rapporti per Jean-Philippe Mateta. Il centravanti del Crystal Palace aveva dato la sua disponibilità al trasferimento. Tuttavia, il club londinese ha alzato un muro invalicabile: l’operazione è possibile solo a titolo definitivo e per una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro. Una richiesta giudicata inavvicinabile per il mercato di gennaio, che ha costretto Ottolini a virare altrove.

La suggestione Kolo Muani e il nodo Tottenham

Ed è qui che torna d’estrema attualità un vecchio pallino: Randal Kolo Muani. L’attaccante francese di proprietà del PSG sta vivendo una stagione complicata in prestito al Tottenham, dove fatica a trovare continuità. La Juve, che ci aveva già provato in estate, ha riaperto i contatti per capire se ci sono margini per interrompere il prestito a Londra e portarlo a Torino.

I due grandi ostacoli: Frank e il PSG

La strada, però, è in salita per due motivi. Il primo è tecnico: Thomas Frank, il manager danese che guida gli Spurs, si oppone alla cessione. Non vuole perdere pedine fino a fine stagione per non accorciare le rotazioni. Il secondo ostacolo è politico e forse più arduo: i rapporti tra Juventus e PSG sono ai minimi storici dopo le tensioni delle scorse sessioni di mercato. Riaprire un canale diplomatico con Parigi in poche ore appare un’impresa disperata, ma la necessità di regalare una punta a Spalletti potrebbe spingere la dirigenza a un ultimo, decisivo tentativo.

[gpt_ad type="article" device="mobile"]