Calciomercato Juventus, niente Duran: l’attaccante proposto ai bianconeri giocherà in questa squadra. Ultimissime

Calciomercato Juventus, non arriva Jhon Duran: l’attaccante proposto ai bianconeri si trasferisce in questa squadra. Ultimissime

Una delle opzioni presenti sul taccuino della dirigenza della Juventus viene depennata definitivamente a poche ore dalla chiusura del calciomercato invernale. Jhon Durán, il centravanti che era stato proposto al club bianconero nei giorni scorsi come possibile rinforzo per l’attacco, non sbarcherà a Torino. Il suo futuro, infatti, sarà nel campionato francese. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’operazione per portare il giocatore al Lille è ormai definita.

Blitz del Lille: operazione in prestito

Il club transalpino ha bruciato la concorrenza muovendosi con rapidità e decisione. L’accordo è stato raggiunto sulla base di un prestito fino al termine della stagione. L’attaccante colombiano classe 2003 cercava una sistemazione che gli garantisse minuti e continuità, caratteristiche che il Lille sembra pronto a offrirgli immediatamente per puntellare il proprio reparto avanzato in Ligue 1 e in Europa.

La strategia della Juventus: focus su Zirkzee

Per la Juventus, il nome di Durán ha rappresentato in questi giorni una “pista di sicurezza”, un piano alternativo sondato dal Direttore Sportivo Ottolini nel caso in cui gli obiettivi primari fossero sfumati. Il fatto che i bianconeri non abbiano affondato il colpo per il colombiano è un segnale indiretto ma chiaro: la dirigenza è concentrata totalmente su altri profili. Con l’uscita di scena di Durán e le difficoltà per Kolo Muani, tutti gli indizi portano a un assalto finale per Joshua Zirkzee. La “Vecchia Signora” ha preferito non impegnarsi in un’operazione tampone con l’ex Aston Villa, mantenendo le risorse e gli slot liberi per cercare di regalare a Luciano Spalletti la prima scelta tecnica. Mentre Durán prenota il volo per la Francia, alla Continassa si lavora senza sosta per chiudere il cerchio dell’attacco bianconero con l’olandese dello United.