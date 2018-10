Il centrale del Cagliari, Romagna, è pronto a tornare a casa: la Juventus è intenzionata a riportarlo laddove era partito.

Filippo Romagna è tra i giovani più promettenti del panorama italiano. La sua prestazione questa sera nell’amichevole contro il Belgio ne è la testimonianza più vivida. Il calciatore classe ’97 è attualmente in forza al Cagliari, ma è sempre più una colonna portante della Nazionale U21 di Di Biagio. Le sue ottime prestazioni in questo campionato stanno convincendo tutti e più di una squadra sembra intenzionata a farci un pensierino. Tra queste troviamo anche la Juventus, club in cui il difensore è cresciuto arrivando fino alla Primavera di Grosso. Tuttavia, nell’estate del 2017, la sua carriera nel club di Torino si interruppe bruscamente e venne ceduto al Cagliari per 7 milioni di euro a titolo definitivo.

Una svista quindi quella della Juventus? Sì. Il calciatore del Cagliari è infatti considerato al giorno d’oggi come l’erede naturale di Barzagli, e ha stregato tutti, anche Bonucci che elogiato Romagna al “Corriere dello Sport”. Ed è stato proprio Bonucci ad aprire le porte ad un incredibile ritorno in bianconero per il difensore azzurrino: «Dico Romagna, è già passato di qui e potrà tornarci». La Juventus non vanta alcun diritto di recompra, ma nonostante ciò Paratici sembrerebbe intenzionato a fare più di un tentativo pur di riportarlo alla base. Le cifre del cartellino di Romagna si aggirerebbero intorno ai 15/20 milioni di euro. Una cifra che di certo non spaventa i dirigenti della Juve che continueranno a seguirlo per tutta la stagione, per poi partire all’attacco nella prossima sessione di mercato estivo.