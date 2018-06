Juventus e Fiorentina, Pjaca-Chiesa tra bluff e rilanci: le ultime

Juventus al lavoro sul mercato, asse con la Fiorentina tra bluff e rilanci: da Federico Chiesa a Marko Pjaca, passando per Rolando Mandragora

Il calciomercato estivo sta entrando nel vivo e la Juventus è tra le squadre italiane più attive. Ufficializzato l’arrivo di Mattia Perin, i bianconeri sono alla ricerca di rinforzi per il reparto avanzato ma attenzione al capitolo uscite. Marko Pjaca, reduce dall’esperienza in prestito allo Schalke 04 in Bundesliga, è pronto per una nuova avventura e sulle sue tracc c’è la Fiorentina: come sottolineato da La Nazione, la formula proposta è quella di un prestito con diritto di riscatto, con il croato valutato circa 23 milioni di euro.

Ma attenzione a Federico Chiesa. Il gioiellino classe 1997 è considerato intoccabile dalla Fiorentina, ma nonostante ciò Juventus e Napoli sono in pressing: entrambe le squadre sono pronte a rompere il tetto dei 60 milioni di euro pur di assicurarsi le prestazioni ell’esterno offensivo. Operazioni slegate, che chiamano anche in causa Rolando Mandragora: Stefano Pioli, tecnico gigliato, ha chiesto il centrocampista reduce dall’avventura al Crotone, ma il Genoa è in vantaggio. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni: asse Torino-Firenze, tra bluff e rilanci in una sessione estiva di mercato particolarmente rovente…