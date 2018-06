Ecco le dichiarazioni di Perin nel suo primo giorno da calciatore della Juventus

E’ il Perin-Day in casa Juve, con il diretto interessato che ha parlato così ai canali ufficiali della squadra: «C’è tanto entusiasmo. Arrivo in punta di piedi, e con la massima umiltà. Ho tanto da imparare, ma spero quest’anno di dare il mio contributo, dando una mano quando serve: cercherò di farmi trovare pronto. C’è stato un forte interesse da parte della Società: quando mi hanno contattato, non ho potuto rispondere che sì. Questi sono treni che passano una volta sola nella vita, non avrei mai potuto rifiutare la Juventus. Io mi sento pronto: ho attraversato periodi difficili, infortuni che mi hanno fatto crescere, diventare uomo e trovare equilibri. Arrivo alla Juventus all’età giusta».

Mattia Perin è della Juventus: ora è ufficiale. Il portiere del Genoa, classe ’92, ha lasciato i rossoblù e ha firmato con i bianconeri. L’estremo difensore ha sostenuto le visite mediche quest’oggi al J Medical e al termine delle visite si è recato in sede per firmare con la formazione bianconera. Primo colpo ufficiale della Juventus nel calciomercato 2018/2019. I bianconeri, che riporteranno alla base Caldara e Spinazzola, ripartono da Mattia Perin per il dopo Buffon: il portiere italiano si giocherà il posto con Wojciech Szczesny.

Questo il comunicato ufficiale della Juve: «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Perin a fronte di un corrispettivo di € 12 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà incrementarsi di massimi € 3 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Gli effetti economici e patrimoniali di tale acquisizione avranno effetto a decorrere dalla stagione sportiva 2018/2019. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quadriennale fino al 30 giugno 2022».