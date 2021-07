Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus preferito a Icardi: nuovo sondaggio bianconero

Calciomercato Juventus: se i bianconeri dovessero affondare il colpo per una punta, lo farebbero per Gabriel Jesus. Nuovo sondaggio con il Manchester City

In caso di partenza di Ronaldo (a questo punto difficile), il nome in cima alla lista della Juventus è quello di Gabriel Jesus. Per il City il brasiliano non è intoccabile, anche perché Guardiola vuole Kane dal Tottenham. La Juve sta tenendo vivi i contatti proprio per cautelarsi dall’eventuale ribaltone CR7.

Secondo Tuttosport la valutazione del giocatore si aggira sui 50-60 milioni con la Juve che proverebbe a chiedere un prestito pluriennale con successivo riscatto. Antenne dritte anche su Vlahovic, Kean e Kaio Jorge.