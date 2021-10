Calciomercato Juventus: insidia Real Madrid per Sule. Le ultime

Ancelotti e il Real Madrid sulla strada della Juventus per Sule, in scadenza con il Bayern Monaco: le ultime sul difensore

Niklas Sule è stato accostato a Juventus e Inter in Serie A negli ultimi tempi, considerando il contratto in scadenza in estate col Bayern Monaco.

Il difensore della nazionale tedesca potrebbe diventare una ghiotta occasione di mercato se non rinnovasse con il club campione di Germania, ma occhio alla concorrenza come scrive il Mundo Deportivo. Il Real Madrid di Ancelotti sarebbe infatti interessato al 26enne giocatore, così come in Premier League Arsenal e Chelsea.