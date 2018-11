Il giocatore del Real Madrid non scenderà in campo nella sfida Champions contro la Roma: la sua esclusione aizza il mercato e la Juventus

Francisco Alarcon Suarez, meglio conosciuto come Isco, è in tribuna nella sfida Champions dell’Olimpico tra Roma e Real Madrid. La sua esclusione dalla formazione titolare del Real fa scalpore: il calciatore sembra infatti aver perso il posto nell’11 delle merengues. Nelle ultime settimane non solo non è sceso in campo dal 1’ in Liga, ma soprattutto sembra esser stato messo da parte dal neo-allenatore del Real, Solari.

La situazione sarebbe paradossale se si pensa al fatto che, dopo l’addio di Zidane e Lopetegui e di Cristiano Ronaldo, Isco sembrava poter diventare il nuovo leader del Real. Viste le circostanze, per Isco si aprirebbero quindi le porte del mercato: Solari si fida maggiormente degli altri attaccanti e trequartisti in rosa, con Mariano Diaz, Ceballos e il giovane Vinicius.

Secondo poi il portale spagnolo, Don Balon, per il presidente del Real Perez, il calciatore non sarebbe più incedibile. Diversi club potrebbero quindi approfittare della situazione. Tra questi il Napoli, il Milan la Juventus e l’Arsenal. Tra i quattro, sarebbero però i bianconeri i favoriti per l’acquisto del cartellino. Un cartellino della cifra pari a 70 milioni di milioni di euro. Decisamente troppi per le altre due italiane.