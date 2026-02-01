Calciomercato Juventus: preso Jeremie Boga! L’attaccante torna in Italia, i dettagli dell’affare con il Nizza

Calciomercato Juventus: è fatta per Jeremie Boga! L’attaccante fa il suo ritorno in Italia, novità sull’affare con il Nizza

La Juventus ha piazzato la zampata decisiva. Ottolini e Comolli hanno lavorato sotto traccia per regalare a Luciano Spalletti l’ultimo tassello mancante del mosaico offensivo: Jeremie Boga. L’accordo verbale con il Nizza è stato raggiunto nella notte, trasformando una suggestione in una solida realtà. L’esterno ivoriano, vecchia conoscenza del nostro campionato dopo gli anni scintillanti al Sassuolo e quelli più complessi all’Atalanta, torna in Italia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Una mossa a basso rischio economico ma dall’alto potenziale tecnico.

Il fattore Spalletti: perché Boga?

L’acquisto di Boga non è casuale, ma risponde a una precisa esigenza tattica dell’allenatore. Spalletti cercava un giocatore capace di “spaccare” le partite. Boga è il prototipo del dribblomane: rapido, imprevedibile, capace di creare superiorità numerica dal nulla partendo dalla fascia sinistra per rientrare sul destro. In una Serie A dove molte squadre si chiudono a riccio, avere un giocatore con la sua accelerazione nei primi metri è fondamentale per scardinare i blocchi bassi, sia partendo dall’inizio che, soprattutto, a gara in corso.

La giornata della verità: visite e firma

La macchina organizzativa bianconera è già in moto. Il giocatore è atteso a Torino nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche presso il J-Medical, ultimo step prima di mettere nero su bianco il suo ritorno nel Bel Paese. La Juventus ha il suo nuovo numero fantasista: la “Boga-dance” è pronta a riaccendersi allo Stadium.