Calciomercato Juventus: jolly a Pisa per convincere Lucca

Lucca Juventus: Cherubini può sfruttare un alleato importante a Pisa per il nuovo gioiello italiano. Di chi si tratta

Lorenzo Lucca è già finito nel mirino delle big di Serie A dopo l’ottimo impatto col Pisa nel campionato cadetto. Il baby bomber ex Palermo piace anche alla Juventus. Non manca la concorrenza per il classe 2000.

Tuttavia, Cherubini può sfruttare un alleato importante a Pisa: si tratta di Claudio Chiellini, fratello di Giorgio ed ex dirigente bianconero. I rapporti con l’attuale direttore sportivo del Pisa potrebbero favorire la Juve nella corsa a Lucca.