Calciomercato Juventus: la mossa del Tottenham per Kolo Muani, sviluppi importanti! Ma c’è un’altra occasione in prestito…Ultimissime

Calciomercato Juventus: arrivano novità importanti sul fronte Kolo Muani e Zirkzee. Cosa succede in questi ultimi giorni di trattative

Sembrava un capitolo chiuso, eppure il calciomercato Juventus regala un finale da thriller. A poche ore dal gong che sancirà la fine delle trattative invernali, la dirigenza bianconera si trova di fronte a un bivio decisivo per completare il reparto avanzato a disposizione di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano attende con ansia l’ultimo tassello per affrontare la Champions League e il rush finale in campionato. Due i nomi sul tavolo: il “cavallo di ritorno” Randal Kolo Muani e la suggestione di lusso Joshua Zirkzee.

Kolo Muani: il ritorno e il nodo PSG

La pista più calda porta a un clamoroso déjà-vu. Il Direttore Sportivo Marco Ottolini ha riaperto i contatti per Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, reduce da un prestito fallimentare al Tottenham dove non ha trovato spazio, spinge per tornare a Torino, piazza dove aveva lasciato ottimi ricordi (10 gol in sei mesi). Gli Spurs hanno dato il via libera all’interruzione del prestito, ma l’ostacolo resta il Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino. Si lavora su un prestito oneroso (tetto massimo 5 milioni), ma serve l’accordo sul riscatto per evitare che l’affare salti come in estate. Nonostante un piccolo spavento per un incidente stradale occorso ieri al giocatore (fortunatamente senza conseguenze), la volontà di chiudere è ferrea.

La svolta Zirkzee: lo United apre al prestito

Tuttavia, nelle ultime ore uno scenario a sorpresa ha sparigliato le carte dell’Amministratore Delegato Damien Comolli. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Manchester United ha cambiato strategia su Joshua Zirkzee, aprendo concretamente alla formula del prestito. Questa mossa trasforma l’ex gioiello del Bologna da sogno impossibile a obiettivo reale. Zirkzee sarebbe il partner ideale per dialogare con la fantasia di Yildiz. L’olandese fatica in Premier e vorrebbe l’Italia: se il PSG dovesse alzare un muro per Kolo Muani, la Juve è pronta a virare con decisione sull’eleganza di Zirkzee per regalare a Spalletti il colpo a effetto di gennaio.

PROMO CHAMPIONS LEAGUE

Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.

Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€

Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet