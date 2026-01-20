Calciomercato Juventus: nuovo ostacolo per Mateta. Una squadra inglese si è inserita nella corsa per l’attaccante! Cosa succede

Calciomercato Juventus: per Jean-Philippe Mateta si accende la corsa, un club inglese si è inserito sulle tracce dell’attaccante. Cosa succede

Il calciomercato della Premier League entra nella sua fase cruciale e rischia di far saltare il banco anche in Italia. I movimenti delle squadre d’oltremanica si stanno intrecciando in un valzer di punte che vede al centro della scena proprio l’obiettivo numero uno della Juventus: Jean-Philippe Mateta. Se fino a ieri i bianconeri sembravano i principali candidati ad assicurarsi il possente centravanti del Crystal Palace, ora una nuova minaccia arriva da Birmingham. Secondo quanto rivelato dall’autorevole giornalista di The Athletic David Ornstein, l’Aston Villa ha messo gli occhi sul francese, sfidando apertamente la Vecchia Signora.

L’effetto domino: tutto dipende da Tammy Abraham

L’interesse dei Villans non è casuale ma frutto di una reazione a catena. Il club di Birmingham è alla ricerca disperata di un rinforzo offensivo e aveva individuato in Tammy Abraham il profilo ideale. Tuttavia, le trattative con il Beşiktaş per riportare in Inghilterra l’ex attaccante della Roma (oggi in Turchia, dove cerca rilancio dopo i lunghi infortuni) si sono complicate terribilmente. Se il dialogo per Abraham dovesse arenarsi definitivamente nelle prossime ore, l’Aston Villa virerebbe con decisione e potenza economica su Mateta, diventando una concorrente scomoda per la Juventus.

La mossa del Palace: occhi su Guessand

In questo scenario incerto, c’è chi si porta avanti con il lavoro. Il Crystal Palace non vuole farsi trovare impreparato. La dirigenza delle Eagles ha già individuato l’erede: si tratta di Evan Guessand. L’attaccante del Nizza, classe 2001, è un profilo monitorato da tempo dagli scout londinesi: forte fisicamente, duttile e capace di attaccare la profondità, è considerato il sostituto naturale di Mateta per età e caratteristiche tecniche. La partita a scacchi è iniziata: la Juventus deve accelerare se non vuole vedersi scippare l’obiettivo proprio sul traguardo da una rivale di Premier.