Calciomercato Juventus: i bianconeri potrebbero cedere McKennie nelle ultime ore di trattative

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Weston McKennie potrebbe essere uno dei nomi in uscita last minute in questi ultimi giorni di mercato della Juventus.

L’americano non è sicuro della sua titolarità in bianconero e ha ricevuto diverse chiamate per un ritorno in Bundesliga. La Juve, dal canto suo, non si opporrebbe ad una partenza del giocatore, a patto però che arrivino offerte interessanti per monetizzare.

