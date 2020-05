Calciomercato Juventus: Milik, insidia Atletico Madrid. Il polacco potrebbe essere il calciatore ideale per la squadra di Simeone

Paratici non molla la presa nei confronti di Arek Milik. Il polacco – secondo quanto riportato da Tuttosport – continua ad essere in cima alla lista dei bianconeri per la prossima stagione.

L’attaccante – si legge – preferisce la Juventus all’Atletico Madrid, ma di mezzo ci potrebbe essere anche Diego Costa, offerto al Napoli. Tutto può ancora succedere, il valzer delle punte deve ancora prendere il via.