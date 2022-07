Calciomercato Juventus, Morata atto terzo: fissata la deadline per il ritorno

Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero fissato una deadline per il terzo ritorno a Torino di Morata

Il terzo ritorno alla Juventus di Alvaro Morata potrebbe tanto avverarsi quanto restare soltanto un desiderio.

Allegri spinge per riavere a sua disposizione un uomo spogliatoio importante come lo spagnolo ma, secondo Tuttosport, i bianconeri non avrebbero troppa intenzione di aspettare troppo prima di poter mettere a disposizione del tecnico un vice-Vlahovic. L’Atletico attende di capire se il colpo Ronaldo possa davvero avverarsi, ma i bianconeri fanno sapere che molto probabilmente non andranno oltre la fine della tournée americana per capire se il ritorno del 29enne sia fattibile o meno.

