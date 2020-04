Calciomercato Juventus, occhi su Chiesa e Ferran Torres. Il gioiello del Valencia potrebbe accettare un trasferimento in bianconero

La Juventus vuole muoversi in anticipo, come già accaduto in passato quando si parla di mercato. Il club bianconero – come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport – vuole assolutamente rifarsi il look sugli esterni.

Aspettando Dejan Kulusevski – si legge – si accende l’asta per Ferran Torres e Chiesa. Ovviamente però bisognerà sistemare la situazione di Douglas Costa: il brasiliano sembra essere ormai lontano da Torino.