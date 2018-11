Dopo la fortunata scommessa su Bentancur, Paratici ci riprova: dall’Argentina sono in arrivo Almendra e de la Vega

Vista l’esplosione di Bentancur, la Juventus ci ha preso gusto ed è pronta a pescare nuovamente dal mercato argentino. Non solo, Paratici guarda proprio in casa Boca Juniors, squadra da cui ha già preso il centrocampista uruguaiano. Lo scouting bianconero, secondo Sportmediaset, è rimasto particolarmente colpito da Agustin Almendra, classe 2000, di professione centrocampista. Il talento del Boca costa già 10 milioni, ma i buoni rapporti tra i bianconeri e gli Xeneizes potrebbero favorire la conclusione della trattativa.

Non solo Almendra, perché la Juventus ha individuato un altro giovane su cui puntare: si tratta di Pedro de la Vega, classe 2001. È in forza al Lanus, società che non sta bene finanziariamente e che quindi si potrebbe accontentare di 5-6 milioni di euro. Una vecchia conoscenza del calcio italiano, German Denis, lo ha paragonato a De Paul, un esterno dal dribbling facile. La Juventus punta a chiudere le operazioni già a gennaio, ma i calciatori arriveranno in Italia solo a fine stagione.