Calciomercato Juventus: dall’Inghilterra, Pogba vuole tornare a Torino

Secondo la stampa inglese, il centrocampista del Manchester United, Paul Pogba sembra essere intenzionato a tornare alla Juventus

Non sembrano voler placarsi le voci di mercato che parlano di un possibile ritorno del centrocampista del Manchester United, Paul Pogba alla Juventus. Il francese ha lasciato Torino per sbarcare in Premier League nell’estate del 2016 per una cifra record di 110 milioni di euro, di cui 5 di bonus. I rapporti tra il giocatore e la squadra inglese e, soprattutto, quelli con il tecnico portoghese Josè Mourinho sembra non essere mai decollati. Nelle ultime due finestre di mercato, particolarmente l’ultima, l’ex bianconero sembrava essere pronto con le valigie in mano a lasciare Manchester, ma la partenza è saltata, visto il valore e le cifre in ballo.

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Mirror, il centrocampista francese classe 1993 avrebbe manifestato la propria voglia di tornare alla Juventus, dove ci sono diversi suoi amici ed il tecnico Massimiliano Allegri che lo ha lanciato e con cui ha un ottimo rapporto. Oltre all’investimento economico per riportare Pogba a Torino, la dirigenza della Juve dovrà sempre tenere d’occhio la concorrenza del Barcellona, la quale però qualche settimana fa sembrava voler abbandonare la trattativa.