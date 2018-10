Pogba-Rabiot: Juve di fronte a un bivio

Juventus giunta di fronte a un bivio. Pogba-Rabiot per i bianconeri: Paratici molto presto dovrà fare una scelta

La Juventus prosegue nella sua ricerca a un nuovo centrocampista e si trova di fronte al bivio Pogba-Rabiot. Il club bianconero ha messo nel mirino diversi elementi per rinforzare la mediana che potrebbe parlare ancora di più francese. Il ds bianconero è stato in Francia e ha assistito dal vivo a PSG-Lione. Tra gli obiettivi del direttore sportivo Paratici c’è sempre Adrien Rabiot. Il classe ’95 è in scadenza di contratto, non ha rinnovato e mamma Veronique, agente del ragazzo, si sta già guardando attorno. Su di lui c’è il Barcellona, c’è il Milan e ci sono tanti altri club pronti a presentare un’offerta già a gennaio al PSG.

La Juve osserva ma preferirebbe ingaggiare il calciatore a parametro zero. Se dovesse muovere qualche pedina a gennaio, preferirebbe virare su Paul Pogba. Le polemiche con Mourinho e le ripicche dello Special One sono all’ordine del giorno. Il Barcellona sembra aver mollato la pista che porta al classe ’93 dello United e, al momento, la Juventus sembra essere l’unica e seria pretendente per il Polpo Paul. I bianconeri potrebbero sfruttare l’ottimo rapporto con Raiola per chiudere l’affare. Secondo La Gazzetta dello Sport, il possibile assalto a Pogba dipende dall’esito del contemporaneo braccio di ferro per Rabiot: i bianconeri prima o poi dovranno fare una scelta.