Calciomercato Juventus: clamoroso retroscena Kolo Muani. Il PSG ha chiamato alle 3 di notte per… Il francese si è accasato alla fine al Tottenham

Il calciomercato estivo della Juventus si è concluso con un colpo di scena degno di una telenovela, che ha visto sfumare un grande obiettivo e concretizzarsi un’alternativa di altissimo profilo. Al centro della trama, il nome di Randal Kolo Muani, attaccante del Paris Saint-Germain, a lungo corteggiato dai bianconeri. La trattativa, protrattasi per mesi tra incontri, call e accordi preliminari, ha subito una brusca interruzione nelle ore finali della sessione di mercato.

Il tentativo notturno del PSG per Kolo Muani

Quando ormai la Juventus aveva virato su altri obiettivi, è arrivata la mossa a sorpresa del PSG. In piena notte, intorno alle 3, il club parigino ha contattato la dirigenza bianconera, aprendo clamorosamente alla formula del prestito secco per Randal Kolo Muani. Una possibilità che, se offerta prima, avrebbe probabilmente cambiato il destino del mercato juventino. Tuttavia, era troppo tardi: la Juventus aveva già definito e chiuso l’operazione per un nuovo centravanti, beffando di fatto il tentativo tardivo dei francesi. Il “figliol prodigo” francese si è accasato ancora in affitto al Tottenham per la modica cifra di 5 milioni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

La svolta Vlahovic e le richieste insostenibili

La decisione della Juventus di abbandonare la pista Kolo Muani era maturata già nei giorni precedenti. Il punto di svolta è stato la permanenza di Dusan Vlahovic. Una volta avuta la certezza che il centravanti serbo non si sarebbe mosso, nonostante l’interesse di club come il Milan, la strategia bianconera è cambiata. Le esose richieste del PSG, che valutava il cartellino di Kolo Muani circa 60 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto, unite a un ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione, sono state giudicate insostenibili dalla Continassa. Un’operazione troppo onerosa e fuori dai nuovi parametri finanziari del club.

Openda: la scelta strategica per l’attacco bianconero

Abbandonata la costosa pista francese, la Juventus si è mossa con rapidità e decisione su Loïs Openda. L’attaccante belga ha rappresentato la scelta ideale, un colpo strategico che ha messo d’accordo area tecnica e dirigenza. Più giovane di Kolo Muani (Openda ha 25 anni), il belga ha convinto per numeri, qualità e, soprattutto, per la sostenibilità dell’operazione. Con un ingaggio decisamente più contenuto, pari a circa 4 milioni di euro, Openda si inserisce perfettamente nella nuova politica di gestione dei costi del club. La Signora ha così trovato un accordo vantaggioso per tutti, assicurandosi un attaccante moderno, veloce e prolifico, mettendo al sicuro il presente e il futuro del proprio reparto offensivo.