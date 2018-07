Calciomercato Juventus: si apre la pista rinnovo per Alex Sandro

Il Paris Saint Germain temporeggia per l’esterno brasiliano della Juventus Alex Sandro che potrebbe pensare al rinnovo con il club bianconero

La dirigenza della Juventus è impegnata nella complicata trattativa che dovrebbe portare Gonzalo Higuain e Mattia Caldara al Milan e Leonardo Bonucci nuovamente alla corte del tecnico Massimiliano Allegri. Intanto mentre i vertici bianconeri sono a Milano per parlare dei dettagli, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe arrivare una buona notizia per i tifosi della Juve. Sembra, difatti, che il Paris Saint Germain abbia fatto un passo indietro nella trattativa per l’esterno bianconero Alex Sandro. Il giocatore brasiliano sembrava destinato a lasciare la Juventus già un anno fa, quando aveva chiesto la cessione alla società, e anche durante questa sessione di mercato non sono mancate le voci su una sua possibile partenza.

Adesso il PSG, però, che aveva già presentato un’offerta, prende tempo e alla sede della società bianconera non hanno bussato gli club interessati, come Manchester United e Chelsea. Adesso, dunque, secondo alcuni rumors, potrebbe aprirsi la pista di un possibile rinnovo del contratto per Alex Sandro che sembra più sereno al termine del calciomercato, pista che sembrava impossibile solo qualche settimana fa.