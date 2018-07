Alex Sandro, il PSG fa sul serio e prepara l’offerta: la Juve abbassa le pretese

La Juventus potrebbe perdere Alex Sandro. Il terzino sinistro dei bianconeri ha ricevuto un’offerta importante dal PSG

C’è il PSG, c’è soprattutto il PSG, sulle tracce di Alex Sandro. Il terzino sinistro della Juventus può lasciare i bianconeri dopo 3 stagioni tra tanti alti e qualche basso, soprattutto nella scorsa annata. Il laterale brasiliano ha altri 2 anni di contratto ma la Juve non ha ancora avviato le procedure per il rinnovo e sembra aver fatto altre scelte sulla corsia mancina. E’ arrivato Spinazzola e, con la sempre più probabile di A. Sandro, arriverà un nuovo terzino mancino. Si fanno i nomi di Marcelo del Real Madrid, di Juan Bernat del Bayern Monaco e di Matteo Darmian del Manchester United.

Nel frattempo è pronta a partire la prima offerta ufficiale del PSG per Alex Sandro. Il club parigino vuole ricomporre parte della granitica difesa juventina e dopo aver ingaggiato Buffon, potrebbe puntare sul terzino sinistro e anche su Leo Bonucci, ora al Milan. In Francia sono convinti: niente Manchester United, c’è già l’intesa con il giocatore. Manca l’accordo con la Juve che non sarà difficile da trovare perché i bianconeri hanno abbassato le pretese rispetto alla scorsa stagione e non chiedono più 60 milioni di euro e oltre ma si ‘accontenterebbero’ di 45-50 milioni di euro.