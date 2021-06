Calciomercato Juventus, ritorno Pogba: si pensa a uno scambio col Manchester United

Calciomercato Juventus: i bianconeri non mollano la presa per il ritorno di Paul Pogba a Torino e avrebbero in mente in scambio con il Manchester United

Sogno o affare realizzabile? È questo il quesito che si pone l’edizione odierna di Tuttosport, affermando come sia possibile riportare a Torino Paul Pogba. Il centrocampista è in scadenza nel giugno 2022, ma la Juventus avrebbe individuato la carta per convincere il Manchester United.

Ai Red Devils, infatti, piacerebbe riportare Cristiano Ronaldo all’Old Trafford. Per questo motivo, non è da escludere che i due club si siedano al tavolo delle trattative per imbastire questo tipo di operazione.